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Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" и сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом мира 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград прошла в Дубае (ОАЭ).

Помимо этого, 24-летнего Винисиуса признали лучшим нападающим года.

Лучшим клубом, как сообщалось, был признан "Реал", а лучшим тренером - наставник этой команды итальянец Карло Анчеллотти.

В отчетный период клуб из Мадрида выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Испании, Суперкубок Испании.

Ранее бразилец получил награду лучшему футболисту мира по версии ФИФА.

В 2023 году премию Globe Soccer Awards как лучший футболист мира получил французский форвард Килиан Мбаппе. На клубном уровне он тогда защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен", а сейчас выступает за испанский "Реал".

футбол ФИФА Реал Винисиус Жуниор
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