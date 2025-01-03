Испанец Франсис Кахигао стал спортивным директором ФК "Спартак"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Франсис Кахигао занял пост спортивного директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

55-летний испанский специалист уже приступил к работе.

"Добро пожаловать, Франсис! Желаем успешной работы в "Спартаке", - говорится в сообщении.

За плечами Кахигао опыт работы в лондонском "Арсенале", сборной Чили и "Галатасарае". При нем в "Арсенале" в молодом возрасте оказались яркие в будущем звезды Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.

Предыдущим спортивным директором "Спартака" был португалец Томаш Амарал.