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Испанец Франсис Кахигао стал спортивным директором ФК "Спартак"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Франсис Кахигао занял пост спортивного директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

55-летний испанский специалист уже приступил к работе.

"Добро пожаловать, Франсис! Желаем успешной работы в "Спартаке", - говорится в сообщении.

За плечами Кахигао опыт работы в лондонском "Арсенале", сборной Чили и "Галатасарае". При нем в "Арсенале" в молодом возрасте оказались яркие в будущем звезды Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.

Предыдущим спортивным директором "Спартака" был португалец Томаш Амарал.

Спартак футбол Арсенал Томаш Амарал Франсис Кахигао
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