Томаш Амарал покинет пост спортивного директора "Спартака" в конце года

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Томаш Амарал в скором времени завершит деятельность в качестве спортивного директора "Спартака", сообщает пресс-служба служба московского футбольного клуба.

"Португалец, который занимал пост спортивного директора с конца 2023 года, покидает наш клуб по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Также клуб поблагодарил Амарала за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Перед трудоустройством в "Спартак" Амарал занимал в "Бенфике" должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских "Фаренсе" и "Браге", а также скаутом в испанских "Гранаде", "Эйбаре" и "Вальядолиде".