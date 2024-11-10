Поиск

Томаш Амарал покинет пост спортивного директора "Спартака" в конце года

Томаш Амарал покинет пост спортивного директора "Спартака" в конце года
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Томаш Амарал в скором времени завершит деятельность в качестве спортивного директора "Спартака", сообщает пресс-служба служба московского футбольного клуба.

"Португалец, который занимал пост спортивного директора с конца 2023 года, покидает наш клуб по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Также клуб поблагодарил Амарала за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Перед трудоустройством в "Спартак" Амарал занимал в "Бенфике" должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских "Фаренсе" и "Браге", а также скаутом в испанских "Гранаде", "Эйбаре" и "Вальядолиде".

Спартак футбол Томаш Амарал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев проиграл Фрицу в первом туре Итогового турнира ATP

В Париже усилят меры безопасности на время матча между Францией и Израилем

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Голевой пас Миранчука помог "Атланте" выбить команду Месси из MLS

Голевой пас Миранчука помог "Атланте" выбить команду Месси из MLS

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Дубль Батракова с пенальти принес "Локомотиву" победу над "Факелом" в РПЛ

Дубль Батракова с пенальти принес "Локомотиву" победу над "Факелом" в РПЛ

Василий Шестаков переизбран на пост главы Международной федерации самбо

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

Панарин набрал 800-е очко в НХЛ

"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });