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СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одолели московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 6:3 (2:0, 2:0, 2:3) в пользу СКА.

В составе победителей голы провели Иван Демидов (4, 11 минуты), Тони Деанджело (33), Павел Акользин (36, в большинстве), Сергей Плотников (59, в большинстве), Арсений Грицюк (60, в пустые ворота).

Авторы голов в составе ЦСКА: Максим Мамин (42), Колби Уильямс (50, в меньшинстве), Прохор Полтапов (56).

В результате прервалась победная серия ЦСКА, составившая 11 матчей. Предыдущее поражение столичных армейцев датировано 25 ноября, когда они в Казани уступили местному "Ак Барсу" (1:2).

ЦСКА сейчас занимает второе место в Западной конференции, набрав 57 очков. СКА – на четвертой строчке, 52 балла. Команды провели по 40 матчей.

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