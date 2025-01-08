"Спартак" разгромил СКА в КХЛ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" с крупной разницей в счете взяли верх над петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) в пользу москвичей.

Авторами голов стали Герман Рубцов (20-я минута), Ансель Галимов (25, 33), Иван Морозов (30), Николай Голдобин (34). Все голы состоялись при равных составах.

Обе команды представляют Западную конференцию лиги. "Спартак" набрал 57 очков в 41 матче и занимает второе место. СКА – на пятой строчке: 54 балла в 42 встречах.