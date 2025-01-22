"Спартак" расторг контракт с вратарем Селиховым

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Спартак" расторг соглашение с голкипером Александром Селиховым, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Решение принято по соглашению сторон.

"Благодарим Сашу за годы, проведенные в "Спартаке"! Желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

30-летний Селихов перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в конце 2016 года, а дебютный матч за москвичей провел в мае 2017 году. Всего на его счету за "Спартак" 102 игры. В составе "Спартака" Селихов стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.