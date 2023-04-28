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Вратарь Селихов заявил, что хочет играть в "Спартаке" до конца карьеры

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов заявил, что у него не было желания сменить команду.

"Нет. Хотя альтернативные варианты были, это правда. Но я бы хотел остаться здесь до конца карьеры. Насколько это будут позволять здоровье и уровень моей игры. "Спартак" - клуб моего детства. Я люблю эту команду, она - номер один в стране", - приводит слова Селихова пресс-служба "Спартака".

29-летний Селихов перешел в "Спартак" в ноябре 2016 года из пермского "Амкара". Стал в составе московской команды чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Спартак футбол Александр Селихов
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