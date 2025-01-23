Мэдисон Киз стала второй финалисткой Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Мэдисон Киз победила представительницу Польши Игу Швентек в полуфинальном матче турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурн.

Результат противостояния – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Киз.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка из США занимает 14-е место, Швентек – второе.

В финале турнира Киз сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Соболенко – действующая победительница Australian Open.