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Мэдисон Киз стала второй финалисткой Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Мэдисон Киз победила представительницу Польши Игу Швентек в полуфинальном матче турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурн.

Результат противостояния – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Киз.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка из США занимает 14-е место, Швентек – второе.

В финале турнира Киз сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Соболенко – действующая победительница Australian Open.

Australian Open теннис Арина Соболенко Мэдисон Киз
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