Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила испанку Паулу Бадосу в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу спортсменки из Белоруссии.
Соболенко является первой ракеткой мира, Бадоса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место.
Соперницей Соболенко в финале будет победительница пары Мэдисон Киз (США, №14 в мировом рейтинге) – Ига Швентек (Польша, 2).
Белоруска вышла в финал Australian Open в третий раз подряд, предыдущие два она выиграла.