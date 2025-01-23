Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила испанку Паулу Бадосу в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу спортсменки из Белоруссии.

Соболенко является первой ракеткой мира, Бадоса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место.

Соперницей Соболенко в финале будет победительница пары Мэдисон Киз (США, №14 в мировом рейтинге) – Ига Швентек (Польша, 2).

Белоруска вышла в финал Australian Open в третий раз подряд, предыдущие два она выиграла.