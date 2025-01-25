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Шестерых жителей КЧР привлекли к ответственности за неуважение к гимну России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полицейские Карачаево-Черкесии привлекли к ответственности шестерых участников спортивных соревнований за неуважение к гимну Российской Федерации.

Как сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР, были выявлены факты, когда участники спортивного мероприятия целенаправленно не встали во время исполнения гимна РФ.

В результате в отношении шестерых участников спортивно-массового мероприятия были составлены административные протоколы по ст. 17.10 КРФ об АП (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ).

Материалы по данным фактам будут направлены в суд, уточнил представитель МВД по региону.

КЧР МВД Карачаево-Черкесия
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