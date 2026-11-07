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Фигуристы Мишина и Галлямов первыми из россиян после допуска выиграли этап Гран-при ISU

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне.

По сумме двух программ двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года набрали 209,84 балла.

Второе место заняли представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (198,27), замкнули тройку призеров японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50).

Эта победа стала первой для российских фигуристов на этапах международной серии Гран-при возвращения.

В июне этого года ISU объявил об отмене запрета россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмены обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов.

ISU отстранила россиян и белорусов в марте 2022 года.

Анастасия Мишина Александр Галлямов фигурное катание ISU
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