Янник Синнер вновь выиграл Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер Фото: Hannah Peters/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира Большого шлема Australian Open-2025 в Мельбурне.

В финале он обыграл вторую ракетку планеты представителя Германии Александра Зверева – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 42 минуты.

Таким образом, 23-летний итальянец выиграл турнир в Австралии второй раз подряд. Кроме того, в 2024 году он стал триумфатором еще одного соревнования Большого шлема – US Open в США.

Российские теннисисты в мужском одиночном разряде Australian Open-2025 выступили неудачно, вылетев еще до четвертого круга. Дольше всех продержался 19-я ракетка мира Карен Хачанов, дошедший до третьего раунда.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.