Мэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open-2025 в Мельбурне.

В финале турнира в женском одиночном разряде 14-я ракетка мира победила первую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко – 6:3, 2:6, 7:5.

Для спортсменки из США это первый триумф на турнирах Большого шлема. В свою очередь, Соболенко дважды (2023, 2024) выигрывала Australian Open, один раз – US Open (2024). Кроме того, белоруска становилась победительницей в парном разряде турнира в Австралии (2021) и США (2019).

Из россиянок дальше всех на Australian Open-2025 прошла 32-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова. Ее вершиной на турнире стал выход в четвертьфинал, где она уступила Соболенко.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.