Экс-чемпион Hardcore MMA Рамазанов назвал уверенной победу Нурмагомедова над Хьюзом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов высоко оценил действия российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом.

"Именно такой бой и нужен был Усману. Бой, в котором необходимо вытащить последнее из себя, включить характер, чтобы где-то перетерпеть, где-то передавить. На мой взгляд, он уверенно забрал этот поединок, несмотря на все трудности. Хьюз оказался крепким орешком, всем казалось, что Нурмагомедов его переедет, но ирландец дал отпор. Именно на таких выступлениях и растут", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"У Усмана сейчас особенный период в карьере. Сначала поединок против Александра Шаблия, где пришлось прыгнуть выше головы. Сейчас вот эта история Хьюза. На мой взгляд, Усман уже является одним из лучших легковесов планеты. По моим ощущениям, он уже сейчас может победить, например, того же Армана Царукяна. Да, будет сложно, но ему это более чем по силам", - выразил мнение собеседник агентства.

Поединок Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза прошел в ночь на воскресенье на турнире PFL в Дубае. По итогам пяти раундов присудили победу россиянину раздельным решением. Благодаря ей, Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

Усман Нурмагомедов - троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.