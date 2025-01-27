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Дарья Касаткина выбыла из топ-10 рейтинга WTA

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина лишилась места в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована 27 января на сайте организации.

СпортМэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian OpenМэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian OpenЧитать подробнее

Она опустилась с десятой на 11-ю строчку.

На завершившемся в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) Касаткина дошла до четвертого круга.

Победительница Australian Open американка Мэдисон Киз поднялась на семь ступеней и теперь занимает седьмое место. Лидерство сохранила финалистка турнира белоруска Арина Соболенко. Вслед за ней располагаются, сохранив свои позиции, Ига Швентек (Польша), Коко Гауфф (США), Жасмин Паолини (Италия).

Пятое место, поднявшись на две строчки, занимает Елена Рыбакина из Казахстана. Шестую строчку удерживает за собой американка Джессика Пегула. На восьмом месте располагается китаянка Чжэн Циньвэнь (опустилась на три ступени), на девятом – американка Эмма Наварро (на одну ступень). Замыкает топ-10 испанка Паула Бадоса.

Australian Open Дарья Касаткина теннис Мэдисон Киз Арина Соболенко
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