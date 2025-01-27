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ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с московского ЦСКА запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте ФИФА.

СпортФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 годаФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 годаЧитать подробнее

Решение связано с тем, что армейскому клубу удалось рассчитаться с нидерландским "Херенвеном" за в свое время переходившего в армейский клуб нападающего Эджуке.

О санкциях было объявлено 6 декабря 2024 года с пометкой о том, что бан будет действовать до лета 2026 года. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснял, что как только средства в "Херенвен" будут переведены, запрет снимут. Однако клуб сопровождали проблемы с переводом средств.

"Мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями "Херенвена" и предлагая различные варианты оплаты", - заявлял в декабре представитель ЦСКА.

В конце прошлой недели Брейдо заявил, что ЦСКА рассчитался с "Херенвеном". Это удалось сделать с помощью игравшего за москвичей чилийского футболиста Виктора Давилы. Тот был должен ЦСКА деньги за самовыкуп при переходе в "Америку", эти средства он перевел "Херенвену".

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