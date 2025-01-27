ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с московского ЦСКА запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте ФИФА.

Решение связано с тем, что армейскому клубу удалось рассчитаться с нидерландским "Херенвеном" за в свое время переходившего в армейский клуб нападающего Эджуке.

О санкциях было объявлено 6 декабря 2024 года с пометкой о том, что бан будет действовать до лета 2026 года. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснял, что как только средства в "Херенвен" будут переведены, запрет снимут. Однако клуб сопровождали проблемы с переводом средств.

"Мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями "Херенвена" и предлагая различные варианты оплаты", - заявлял в декабре представитель ЦСКА.

В конце прошлой недели Брейдо заявил, что ЦСКА рассчитался с "Херенвеном". Это удалось сделать с помощью игравшего за москвичей чилийского футболиста Виктора Давилы. Тот был должен ЦСКА деньги за самовыкуп при переходе в "Америку", эти средства он перевел "Херенвену".