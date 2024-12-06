ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на московский ЦСКА запрет на приобретение новых игроков, сообщается на сайте организации.

Кроме того, аналогичным образом наказан подмосковный клуб "Химки".

Бан будет действовать до лета 2026 года. Причины такого наказания не уточняются.

Между тем, директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил ситуацию вызванными санкциями проблемами с переводом средств нидерландскому "Херенвену" за в свое время переходившего в армейский клуб Эджуке.

"Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями "Херенвена" и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за "бан" переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет", - написал Брейдо в своем телеграм-канале.

В свою очеедь, подчеркнул он, ЦСКА рассчитывает на аналогичные санкции к английскому "Вест Хэму", не заплатившему за переход Николы Влашича.

"Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с "Вест Хэмом", должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то - давайте быть последовательными - аналогичные санкции должны быть наложены и на Вест Хэм. Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчетов как "Херенвену", так и "Вест Хэму", - сказал он.