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Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Металлургу"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" уступили магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Ярославе.

Счет – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) в пользу "Металлурга".

В составе магнитогорцев голы провели Данила Юров (1-я минута), Валерий Орехов (10), Дмитрий Моисеев. Авторы голов в составе "Локомотива" - Александр Полунин (48), Денис Алексеев (56).

"Локомотив" сохранил лидерство в Западной конференции и общей таблицы – 80 очков. "Металлург" - на пятом месте в Восточной конференции – 66 баллов.

В субботу в КХЛ прошли еще два матча:

"Динамо" (Москва) – СКА – 3:4 (в овертайме). "Динамо" находится на втором месте Запада (66 очков), СКА – на шестом (65).

ЦСКА – "Торпедо" - 6:1. ЦСКА – на третьем месте Запада (66), "Торпедо" - на восьмом (54).

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