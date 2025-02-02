Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Илья Помазун продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает пресс-служба "красно-белых".

"28-летний российский голкипер подписал контракт с нашим клубом на 2,5 года", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Спортсмен успешно прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае.

Помазун – воспитанник ЦСКА, в составе которого стал обладателем Суперкубка России, играл в еврокубках. Однако значительную часть карьеры провел в екатеринбургском "Урале", где сыграл в 117 матчах.