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Вице-президент АСА выступил за бой Гасанова и Шлеменко

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев выступает за организацию боя между чемпионом лиги в среднем весе Магомедрасулом Гасановым и Александром Шлеменко.

"Бой Вагаев - Гасанов увидеть реальнее, чем поединок Гасанов - Шлеменко. Но и бой Гасанова с Шлеменко тоже может состояться. Дождемся новостей, переговорим с обеими командами, обсудим все моменты с руководством", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Я за то, чтобы делать бой Гасанова и Шлеменко. Для лиги это даст серьезный буст, и для Гасанова это будет что-то интересное, потому что он заслужил большой бой. Думаю, это будет круто. Так что обсудим и решим", - отметил собеседник агентства.

Магомедрасул Гасанов Александр Шлеменко Асланбек Бадаев
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