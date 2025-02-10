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Сборная России рассчитывает на три золота на женском ЧМ по боксу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов заявил, что на предстоящем чемпионате мира в Сербии команда способна завоевать минимум две-три золотые медали.

Чемпионат мира будет представлен многими странами-лидерами в мировом женском боксе. Наша тренерский штаб проделал огромную работу, как и спортсменки. Мы уже выезжали и на тренировочный сбор в Китай. Наши спортсменки смотрелись неплохо с китаянками, одними из лидеров мирового женского бокса. Поэтому предполагаю, что мы можем представлять нашу страны в финале тремя-четырьмя спортсменками. Рассчитываю на 2-3 золотых медали, но хотелось бы, чтобы мы привезли больше", - приводит слова Муталибова пресс-служба Федерации бокса России.

"У тренерского коллектива есть конкретное видение по определенным весовым категориям, кто может претендовать на золото чемпионата мира. С учетом проведенных соревнований - это Игры БРИКС, чемпионат Европы, а также если учитывать тренировочные сборы за рубежом, мы можем рассчитывать на какие-то конкретные весовые категории. Состав сборной в целом сформировался еще на чемпионате России, и сегодня мы обкатываем эту команду", - отметил наставник.

"В двух весовых категориях у нас вопрос остается открытым. В супертяжелой категории завершила спортивную карьеру Кристина Ткачева, ее место займет финалистка чемпионата России Мария Кучманова. В весовой категории 70 кг место будет разыгрываться между двумя спортсменками, им предстоит спарринг на последнем тренировочном сборе", - заявил он.

Женский ЧМ по боксу пройдет 8-16 марта в городе Ниш.

бокс Альберт Муталибов
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