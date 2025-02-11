Поиск

"Трактор" первым в Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" завоевал путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Это стало возможным после поражения тольяттинской "Лады" от "Сибири" (1:4) в Новосибирске.

После этого результата стало известно, что лидирующий в Восточной конференции "Трактор" не опустится ниже восьмого место. Это гарантирует команде место в плей-офф.

Челябинский клуб первым в Восточной конференции обеспечил путевку в плей-офф.

Трактор КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче за третье место Зимнего кубка РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграют в финале Зимнего кубка РПЛ

"Зенит" вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

ФК "Спартак" объявил о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго

Судью по гимнастике отстранили за подтасовку результатов в пользу экс-россиянки

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

"Локомотив" первым завоевал путевку в плей-офф КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });