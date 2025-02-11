"Трактор" первым в Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" завоевал путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Это стало возможным после поражения тольяттинской "Лады" от "Сибири" (1:4) в Новосибирске.

После этого результата стало известно, что лидирующий в Восточной конференции "Трактор" не опустится ниже восьмого место. Это гарантирует команде место в плей-офф.

Челябинский клуб первым в Восточной конференции обеспечил путевку в плей-офф.