"Зенит" разгромил "Спартак" и выиграл Зимний кубок РПЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 обыграли московский "Спартак" в финале прошедшего в Абу-Даби Зимнего кубка РПЛ.

Все голы состоялись в первом тайме: на 16-й минуте гол забил Луис Энрике, на 28-й – Вендел, на 32-й – Матео Кассьерра. Для Энрике этот гол стал первым после недавнего перехода в "Зенит" из бразильского "Ботафого".

Во втором тайме произошел конфликт между тренерскими штабами команд. В результате главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку, наставник "Зенита" Сергей Семак – желтую. Однако Семак решил уйти на трибуну вместе со Станковичем, в компании с которым досмотрел игру до конца.

Спустя некоторое время в "Спартаке" за вторую желтую карточку был удален полузащитник Кристофер Мартинс, в результате московская команда остаток времени провела в меньшинстве.

"Зенит" стал победителем турнира, "Спартак" - серебряным призером. В матче за третье место "Краснодар" обыграл московский ЦСКА (2:1), в матче за пятое место "Ростов" из Ростова-на-Дону взял верх над московским "Динамо" (4:0).