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Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Несколько матчей Лиги чемпионов УЕФА, включая финал в 2033 году, могут пройти в США, сообщает The Independent.

Согласно информации, Союз европейских футбольных ассоциаций ведет переговоры с американским агентством Relevent Sports о глобальных коммерческих правах на европейские мужские клубные соревнования с 2027 года. Подразумевается, что в 2033 году в США пройдет финал ЛЧ.

Если сделка будет завершена, Relevent Sports примет эстафету от компании TEAM Marketing, которая на протяжении 30 с лишним лет сотрудничала с УЕФА и отвечала за весь значимый брендинг Лиги чемпионов, включая расцветку мяча и гимн ЛЧ.

Relevent контролируется миллиардером и владельцем Miami Dolphins Стивеном Россом, который давно вынашивает планы по проведению значимых европейских клубных матчей в США.

Лига чемпионов – главный клубный турнир Европы. Он проводится с сезона-1955/56, до сезона-1991/92 назывался Кубком европейских чемпионов. Самый титулованный участник – испанский "Реал", выигрывавший турнир 15 раз.

Лига чемпионов футбол США
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