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Спортивный директор ХК "Динамо" покинул свой пост

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Сопин завершил работу в качестве спортивного директора "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Отмечается, что Сопин покинул клуб по собственному желанию.

"Прямо скажу, данное решение стало для нас неожиданным, поэтому пока кандидатов на эту должность у нас нет", - заявил председатель Совета директоров ХК "Динамо" Виктор Воронин, подчеркнув, что у клуба "нет и не было никаких претензий к Алексею Николаевичу, весь спортивный блок отлично справлялся со своей работой".

По словам Сопина, у него "настало время провести время с семьей, немного отдохнуть и разгрузить голову".

"Не хотел тянуть, так как "Динамо" должно иметь время, чтобы вести трансферную политику к новому сезону. Желаю удачи клубу и завоевания кубка!" - сказал Сопин.

37-летний Сопин – воспитанник школы "Динамо", в 2013 году в его составе выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина. В 2021 году стал спортивным директором клуба.

Динамо хоккей Виктор Воронин Алексей Сопин
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