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В Петербурге расследуют баскетбольный матч, завершившийся со счетом 277:10

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федерация баскетбола Санкт-Петербурга решила аннулировать результат матча первенства города среди девушек 2009 года рождения между "Купчинским Олимпом" и командой Калининской СШОР, который завершился со счетом 277:10.

"Данный матч не соответствует духу и принципам спортивного соперничества, а также нормам профессиональной этики", - говорится в заявлении организации.

"Мы крайне недовольны произошедшим и считаем, что подобные ситуации недопустимы в спорте. Федерация баскетбола Санкт-Петербурга намерена провести детальное разбирательство с участием Спортивно-технической комиссии (СТК) для оценки действий всех участников матча: игроков, тренеров, судей и должностных лиц", - отмечается в тексте обращения.

В рамках разбирательства, в частности, будут изучены поведение игроков и тренеров обеих команд; действия арбитров, "включая решение не остановить матч при явном отсутствии сопротивления со стороны одной из команд".

Федерация гарантирует, что все решения по данному инциденту будут приняты "в соответствии с регламентом и нормами спортивной справедливости".

Санкт-Петербург баскетбол
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