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Названы соперницы российских хоккеисток на ОИ на случай допуска сборной

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея на своем сайте опубликовала состав групп олимпийского турнира на Играх-2026 в Италии.

В группе А сыграют Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария. Группу В составили Россия, Япония, Швеция, Германия, Италия.

При этом участие российских женской и мужской команд на Олимпиаде находится под вопросом. В сообщении ИИХФ говорится, что в случае недопуска России, ее на женском хоккейном турнире заменит Франция.

Ожидается, что решение по участию российских хоккеистов в ОИ будет принято в марте.

ИИХФ хоккей
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