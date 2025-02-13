Россиянин Абдуллаев проведет в США бой за временный пояс IBF

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Заур Абдуллаев проведет поединок за временный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе против американца Рэймонда Муратайи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 10 мая в Сан-Диего (США).

"Заур Абдуллаев подписал контракт на бой за временный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. 10 мая в Сан-Диего, США он сразится с непобежденным Рэймондом Муратайей. RCC Boxing Promotions и Top Rank договорились о поединке без необходимости выходить на торги", - заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

На счету Абдуллаева на профессиональном ринге 20 побед (12 – нокаутом) при одном поражении. Муратайя – непобежденный боксер, он выиграл все 22 поединка (17 – досрочно).

Абдуллаев занимает вторую строчку рейтинга IBF в легком весе, Муратайя — четвертую, а первая позиция остается вакантной.