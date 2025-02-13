Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в матче второго круга турнира в Марселе.
Результат матча – 6:2, 6:4 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает восьмое место, Эрбер – 192-я ракетка мира.
Следующий соперник Медведева определится позднее.
Соревнование относится к турнирам категории ATP-250. Призовой фонд – 767,5 тыс. евро.