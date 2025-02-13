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"Динамо" обыграло "Спартак" в московском дерби в КХЛ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" одолели столичный "Спартак" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу "Динамо".

Два гола в составе победителей провел Никита Гусев, по одному – Джордан Уил и Макс Комтуа. Автор гола в составе "Спартака" - Александр Беляев.

"Динамо" занимает второе место в Западной конференции (72 очка), "Спартак" - шестое (68).

Результаты остальных матчей дня

"Амур" - "Авангард" - 1:2

"Адмирал" - "Автомобилист" - 4:3 (после овертайма)

"Сибирь" - "Лада" - 4:1

"Барыс" - СКА – 2:5

"Динамо" (Минск) – "Витязь" - 0:3

"Куньлунь" - "Торпедо" - 1:4

"Сочи" - СКА – 2:0

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