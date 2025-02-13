Организаторы гонки в Италии убрали из протокола флаг РФ у Большунова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии, в участии в которой заявлен трехкратный чемпион ОИ Александр Большунов, убрали флаг РФ, располагавшийся в онлайн-протоколе рядом с фамилией спортсмена.

Теперь рядом с фамилией россиянина в старт-листе расположена пустая графа.

Изначально титулованный гонщик был заявлен на 30-километровку под флагом РФ.

Российские лыжники сейчас находятся под санкциями FIS. Однако гонка Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь этой организации, что и позволило Большунову принять участие в соревновании.