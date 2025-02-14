Поиск

Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США с крупным счетом обыграли соперников из Финляндии на Турнире четырех наций, в котором выступают игроки Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Монреале завершилась со счетом 6:1 (1:1, 1:0, 4:0).

В составе победителей по два гола провели Брэди Ткачук и Мэттью Ткачук, по разу отличились Мэтт Болди и Джек Гюнцель.

В составе сборной Финляндии автором единственного гола стал Хенри Йокихарью.

Также в соревновании принимают участие Канада и Швеция. Сутками ранее канадцы обыграли шведов со счетом 4:3.

Все четыре сборные объединены в одну группу, в финале сыграют команды, занявшие в ней первое-второе места.

Турнир проводится вместо традиционного Матча звезд НХЛ. Российских игроков было решено не допускать.

США Финляндия хоккей НХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Большунов выиграл международную гонку в Италии

Большунов выиграл международную гонку в Италии

"Динамо" обыграло "Спартак" в московском дерби в КХЛ

Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

"Монако" с Головиным уступил "Бенфике" в первом стыковом матче ЛЧ

Футболист "Фенербахче" Мимович перешел в "Зенит"

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

"Реал" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

"Зенит" разгромил "Спартак" и выиграл Зимний кубок РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });