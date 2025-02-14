Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США с крупным счетом обыграли соперников из Финляндии на Турнире четырех наций, в котором выступают игроки Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Монреале завершилась со счетом 6:1 (1:1, 1:0, 4:0).

В составе победителей по два гола провели Брэди Ткачук и Мэттью Ткачук, по разу отличились Мэтт Болди и Джек Гюнцель.

В составе сборной Финляндии автором единственного гола стал Хенри Йокихарью.

Также в соревновании принимают участие Канада и Швеция. Сутками ранее канадцы обыграли шведов со счетом 4:3.

Все четыре сборные объединены в одну группу, в финале сыграют команды, занявшие в ней первое-второе места.

Турнир проводится вместо традиционного Матча звезд НХЛ. Российских игроков было решено не допускать.