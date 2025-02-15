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Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован до мая

Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован до мая
Янник Синнер
Фото: Shi Tang/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировало первую ракетку мира - итальянского теннисиста Янника Синнера до 4 мая в связи с обнаружением в его пробах клостебола в прошлом марте, сообщается на сайте WADA.

Такое решение принято в рамках соглашения об урегулировании. Агентство принимает версию о непреднамеренном попадании в организм Синнера запрещенного вещества и признает, что у спортсмена не было планов получить преимущество. Но отмечает, что это не освобождает теннисиста от ответственности.

К тренировкам спортсмен сможет вернуться с 13 апреля.

Ранее расследование показало, что клостебол попал в организм Синнера из-за того, что физиотерапевт, проводивший спортсмену массажи и другие процедуры, использовал безрецептурный крем для лечения пореза на пальце.

теннис Янник Синнер WADA
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