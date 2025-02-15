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Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по числу золотых медалей на ЧМ

Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по числу золотых медалей на ЧМ
Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии.

Для 31-летнего спортсмена эта медаль стала 21-й золотой на чемпионатах мира, что делает его самым титулованным участником ЧМ. Предыдущий рекорд – 20 золотых медалей – принадлежал Уле-Эйнару Бьорндалену.

Среди 21 наград высшего достоинства у Бе 11 медалей завоеваны в личных стартах.

Также Йоханнес Бе является пятикратным олимпийским чемпионом.

биатлон Йоханнес Бе Уле-Эйнар Бьорндален
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