Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по числу золотых медалей на ЧМ
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии.
Для 31-летнего спортсмена эта медаль стала 21-й золотой на чемпионатах мира, что делает его самым титулованным участником ЧМ. Предыдущий рекорд – 20 золотых медалей – принадлежал Уле-Эйнару Бьорндалену.
Среди 21 наград высшего достоинства у Бе 11 медалей завоеваны в личных стартах.
Также Йоханнес Бе является пятикратным олимпийским чемпионом.