Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по числу золотых медалей на ЧМ

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии.

Для 31-летнего спортсмена эта медаль стала 21-й золотой на чемпионатах мира, что делает его самым титулованным участником ЧМ. Предыдущий рекорд – 20 золотых медалей – принадлежал Уле-Эйнару Бьорндалену.

Среди 21 наград высшего достоинства у Бе 11 медалей завоеваны в личных стартах.

Также Йоханнес Бе является пятикратным олимпийским чемпионом.