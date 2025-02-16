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Сборная Финляндии по хоккею победила Швецию на Турнире четырех наций

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии взяли верх над Швецией в матче Турнира четырех наций, в котором выступают игроки Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Монреале – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу финнов, забросивших победную шайбу в овертайме.

В составе финской сборной авторами голов стали Антон Лунделль, Микко Рантанен, Александр Барков, Микаэль Гранлунд. У шведов точными бросками отметились Мика Зибанеджад, Расмус Далин, Эрик Карлссон.

В турнире принимают участие четыре сборные – Финляндия, Швеция, Канада, США. Все они объединены в одну группу, соревнование проводится по круговой системе. Золото разыграют между собой две лучшие команды квартета.

В настоящий момент лидирует сборная США, набравшая 3 очка в одном матче. Далее идет Канада - 2 балла в одной встрече. Финляндия и Швеция сыграли по два матча и набрали по два очка.

В 4:00 мск в ночь на воскресенье стартует игра между Канадой и США.

Турнир проходит с 12 по 20 февраля, на это время регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.

хоккей НХЛ
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