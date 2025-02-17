Медведев обошел Джоковича и стал шестой ракеткой мира

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга Медведев занимал восьмую строчку. Сейчас ему удалось обойти серба Новака Джоковича, оставшегося на седьмом месте, а также австралийца Алекса де Минора, опустившегося с шестой на восьмую ступень.

Места в топ-5 рейтинга изменений не претерпели. Статус первой ракетки мира сохранил итальянец Янник Синнер, вслед за ним идут Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тэйлор Фриц (США), Каспер Рууд (Норвегия). Кроме того, девятую строчку удерживает американец Томми Пол, топ-10 замыкает по-прежнему Андрей Рублев (Россия).

На прошлой неделе Медведев принял участие в турнире в Марселе, где дошел до полуфинала.