В футбольном клубе "Крылья Советов" сменился гендиректор

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Роберт Тер-Абрамян сменил Вадима Андреева в должности генерального директора "Крыльев Советов", сообщается на сайте самарского футбольного клуба.

В своем заявлении "Крылья Советов" поблагодарили Андреева "за его весомый вклад в развитие клуба" и пожелали успехов в дельнейшей карьере.

Андреев работал гендиректором "Крыльев Советов" с 2021 года.

Что касается Роберта Тер-Абрамяна, перед назначением в самарский клуб он в понедельник покинул пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги (занимал этот пост с 2023 года).