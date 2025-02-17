Бывший особняк Майкла Джордана сдается за $230 тысяч в месяц

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Партнер американской инвесткомпании HAN Capital Джон Купер, купивший за $9,5 млн особняк баскетболиста Майкла Джордана в пригороде Чикаго, сдает объект в аренду за $230 тысяч в месяц, сообщает Realtor.com.

Купер считается давним поклонником бывшего клуба Джордана "Чикаго Буллз". Он живет в Чикаго уже десять лет.

"Организуете ли вы эксклюзивное мероприятие, принимаете видных гостей или планируете бизнес-отдых высокого уровня, этот дом станет идеальным местом для незабываемого месяца роскошной жизни", - говорится в объявлении о сдаче в аренду.

Особняк в Хайленд-Парке насчитывает девять спальных и 19 ванных комнат, на участке находятся 14 парковочных мест, переливной бассейн, теннисный корт и место для игры в гольф.

Кроме того, в доме есть полноразмерная баскетбольная площадка и сигарная комната (Джордан известен любовью к сигарам).

Площадь участка - семь акров (28 тысяч кв. м), дома - 56 тысяч кв. футов (5,2 тысячи кв. м).

О продаже объекта стало известно в декабре. Он был выставлен на рынок в 2012 году по цене $29 млн. В 2013 году она была снижена до $16 млн, в 2015 году - до $14,855 млн (сумма цифр равна 23 - игровому номеру Джордана, который также выкован на воротах дома).

Вскоре после покупки дома Купер сказал, что не планирует проводить масштабный ремонт. "Это место великолепно в нынешнем виде", - заявил он.

До продажи объекта пользователь TikTok под ником Decaying Midwest заявлял, что ему удалось проникнуть внутрь. По его словам, состояние особняка оказалось далеко не идеальным. В размещенном им вирусном видеоролике среди прочего запечатлена кухня с оставленными на полу дверцами гарнитура и другими признаками неоконченного ремонта. Представители Джордана утверждали, что оно снято не в его доме.

Позднее Купер начал продавать доли в объекте по принципу "таймшер". Проект получил название Champions Point и позволяет приобрести право на ежегодное использование недвижимости в определенную неделю за сумму от $1 млн плюс 2% годовых расходов. В будущем эти доли также можно будет перепродавать.

Доли все еще продаются, несмотря на публикацию объявления о сдаче объекта в аренду, пишет Realtor.com.