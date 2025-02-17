Директор спорткомплекса в Якутске оштрафован за трату 900 тыс. руб. на поездку на ОИ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Директор спортивного комплекса "Триумф" в Якутске привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В августе 2024 года директору и двум его подчиненным были оплачены за счет субсидий на выполнение госзадания командировочные расходы в Париж на Олимпиаду.

Сумма составила более 900 тыс. рублей. Директор спорткомплекса был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление о возврате в бюджет израсходованных средств.