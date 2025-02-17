Футболист курского "Авангарда" приговорен к двум годам за побои

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник курского футбольного клуба "Авангард" Дмитрий Малыхин к двум годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Решение вынес Кировский районный суд Курска.

Футболист наказан за избиение мужчины.

Инцидент произошел в мае 2024 года. В материалах дела говорится, что Малыхин высказал претензию 46-летнему потерпевшему, с которым на тот момент проживал в этом доме, что тот накануне обидел девушку Малыхина.

"Малыхин предложил перед ней извиниться, поднявшись к ним в квартиру, а когда потерпевший отказался, то нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины", - отмечается в сообщении.

Отбывать срок 24-летний Малыхин будет в исправительной колонии общего режима. Спортсмен вину признал и еще до приговора суда выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.

"Авангард" сейчас выступает в "золотой" группе Второй лиги. Малыхин выступал в курском клубе с сезона-2023/24. В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола в 18 матчах.