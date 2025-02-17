Поиск

Футболист курского "Авангарда" приговорен к двум годам за побои

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник курского футбольного клуба "Авангард" Дмитрий Малыхин к двум годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Решение вынес Кировский районный суд Курска.

Футболист наказан за избиение мужчины.

Инцидент произошел в мае 2024 года. В материалах дела говорится, что Малыхин высказал претензию 46-летнему потерпевшему, с которым на тот момент проживал в этом доме, что тот накануне обидел девушку Малыхина.

"Малыхин предложил перед ней извиниться, поднявшись к ним в квартиру, а когда потерпевший отказался, то нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины", - отмечается в сообщении.

Отбывать срок 24-летний Малыхин будет в исправительной колонии общего режима. Спортсмен вину признал и еще до приговора суда выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.

"Авангард" сейчас выступает в "золотой" группе Второй лиги. Малыхин выступал в курском клубе с сезона-2023/24. В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола в 18 матчах.

Курск футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев обошел Джоковича и стал шестой ракеткой мира

Аделия Петросян выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

Аделия Петросян выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Кагановская и Некрасов выиграли финал Гран-при России в танцах на льду

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при России среди пар

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при России среди пар

Даниил Медведев проиграл 96-й ракетке в полуфинале турнира в Марселе

Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по числу золотых медалей на ЧМ

Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по числу золотых медалей на ЧМ

Гуменник выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию

Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован до мая

Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован до мая

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Марселе

Царь лыж. Большунову не было равных в Италии

Царь лыж. Большунову не было равных в Италии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });