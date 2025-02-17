"Спартак" обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Спартака" взяли верх над "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу "Спартака", на льду которого прошел матч. Решающую шайбу хозяева провели в овертайме.

В составе победителей голы провели Адам Ружичка (32-я минута), Егор Филин (56), Николай Голдобин (63). Авторы голов в составе "Динамо": Макс Комтуа (26), Джорддан Уил (36).

"Динамо" занимает второе место в Западной конференции (73 очка), "Спартак" - третье (72).

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Амур" - "Трактор" - 2:5

"Сибирь" - "Автомобилист" - 0:5. "Автомобилист" гарантировал себе место в плей-офф.

"Барыс" - "Металлург" - 1:3

"Витязь" - "Динамо" (Минск) – 2:4

"Северсталь" - СКА – 3:5

ЦСКА – "Сочи" - 1:4

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