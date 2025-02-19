Экс-вратарь "Спартака" Селихов продолжит карьеру в "Урале"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший голкипер московского "Спартака" Александр Селихов перешел в "Урал", сообщается в телеграм-канале екатеринбургского футбольного клуба.

30-летний спортсмен пополнил состав клуба Первой лиги на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Селихова был московский "Спартак". В его составе футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

По итогам предыдущего сезона "Урал" выбыл из Российской премьер-лиги в Первую лигу. Во втором по статусу дивизионе отечественного футбола команда из Екатеринбурга занимает сейчас третье место.