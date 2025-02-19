"Манчестер Юнайтед" завершил II финквартал с чистым убытком

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (МЮ), завершил второй квартал 2025 финансового года с чистым убытком при снижении выручки на 12%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 27,7 млн фунтов стерлингов ($34,9 млн) по сравнению с прибылью в размере 20,4 млн фунтов за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная EBITDA упала на 22,9% - до 70,5 млн фунтов.

Выручка снизилась до 198,7 млн фунтов против 225,8 млн фунтов годом ранее.

Доход МЮ от продажи прав на показ матчей рухнул на 42,1% (до 61,6 млн фунтов), от продажи билетов - вырос на 9,2% (до 52 млн фунтов).

Выручка от коммерческой деятельности увеличилась на 18,5% (до 85,1 млн фунтов), в основном благодаря спонсорскому контракту МЮ с американской Qualcomm Inc. на размещение рекламы чипов для мобильных телефонов Snapdragon.

В текущем финансовом году компания по-прежнему прогнозирует выручку в размере 650-670 млн фунтов. При этом скорректированная EBITDA, как ожидается, будет находиться ближе к верхней границе озвученного ранее диапазона 145-160 млн фунтов, говорится в отчетности.

Котировки акций Manchester United снижаются на 0,8% в ходе торгов в среду в Нью-Йорке.