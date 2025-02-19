Хоккеист "Сочи" Сероух забросил в ворота "Динамо" пять шайб в матче КХЛ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сочи" победили московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу сочинцев.

Главным героем встречи стал нападающий "Сочи" Даниил Сероух, ставший автором всех пяти голов своей команды.

Ранее пять голов в одном матче КХЛ удалось забросить только Алексею Морозову, нынешнему главе лиги: Это достижение ему покорилось в 2008 году, когда, будучи игроком казанского "Ак Барса" Морозов нанес пять точных бросков в ворота астанинского "Барыса".

Что касается "Сочи", несмотря на четвертую победу подряд, команда продолжает занимать последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ – 44 очка. "Динамо" занимает на Западе второе место – 73 балла.