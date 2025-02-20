Амин Кушхов победил Вадима Лубсанова в боксерском поединке в Нальчике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Амин Кушхов (1-0) единогласным решением судей победил соотечественника Вадима Лубсанова (10-6, КО 2) в главном поединке турнира "Лига бокса"

Организованный Iron&Gloves Promotions и Patriot boxing при поддержке Федерации бокса России турнир прошел в Нальчике в среду

Уроженец Нальчика, бронзовый призер чемпионата России-2024 Кушхов успешно дебютировал на профессиональном ринге.

По окончании поединка Кушхов заявил, что хочет взять реванш у Егора Шапочанского, которому ранее уступил в полуфинале чемпионата страны.

"Я был на сборах по ОФП со сборной России. И вот только 2–3 дня как приехал, поэтому бой прошел тяжеловато. Лубсанов, как и Шапочанский, из Иркутска? У меня еще появится шанс против Шапочанского. Я проявлю себя", - приводит слова Кушхова пресс-служба Федерации бокса России.

Для Лубсанова поражение стало шестым на профессиональном ринге при десяти победах (две – нокаутом).

В со-главном поединке вечера в Кабардино-Балкарии российский тяжеловес Виталий Кудухов единогласным решением судей победил Ивана Смирнова по прозвищу "Огнеборец". У Кудухова теперь восемь побед (две – досрочно) и три поражения. Для Смирнова это был дебют в профессиональном боксе.