Поиск

Амин Кушхов победил Вадима Лубсанова в боксерском поединке в Нальчике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Амин Кушхов (1-0) единогласным решением судей победил соотечественника Вадима Лубсанова (10-6, КО 2) в главном поединке турнира "Лига бокса"

Организованный Iron&Gloves Promotions и Patriot boxing при поддержке Федерации бокса России турнир прошел в Нальчике в среду

Уроженец Нальчика, бронзовый призер чемпионата России-2024 Кушхов успешно дебютировал на профессиональном ринге.

По окончании поединка Кушхов заявил, что хочет взять реванш у Егора Шапочанского, которому ранее уступил в полуфинале чемпионата страны.

"Я был на сборах по ОФП со сборной России. И вот только 2–3 дня как приехал, поэтому бой прошел тяжеловато. Лубсанов, как и Шапочанский, из Иркутска? У меня еще появится шанс против Шапочанского. Я проявлю себя", - приводит слова Кушхова пресс-служба Федерации бокса России.

Для Лубсанова поражение стало шестым на профессиональном ринге при десяти победах (две – нокаутом).

В со-главном поединке вечера в Кабардино-Балкарии российский тяжеловес Виталий Кудухов единогласным решением судей победил Ивана Смирнова по прозвищу "Огнеборец". У Кудухова теперь восемь побед (две – досрочно) и три поражения. Для Смирнова это был дебют в профессиональном боксе.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала ЛЧ

Россиянка Мирра Андреева выиграла два матча на турнире в Дубае за день

Россиянка Мирра Андреева выиграла два матча на турнире в Дубае за день

Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе

Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Глава IBU пожелал возвращения российских и белорусских биатлонистов

"Монако" Головина выбыл из Лиги чемпионов

"Милан" покинул Лигу чемпионов

Джокович проиграл в первом круге турнира в Дохе

Медведев победил Хачанова в первом круге турнира в Дохе

Два игрока футбольного клуба из Верхней Пышмы умерли после тренировки

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });