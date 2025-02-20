ПСВ выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландский ПСВ завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в стыковых матчах по сумме двух встреч обойдя итальянский "Ювентус".

Состоявшийся неделю назад в Турине первый матч противостояния завершился победой "Ювентуса" - 2:1. С аналогичным счетом, но в пользу ПСВ завершилось основное время ответной встречи. Решающий гол нидерландская команда провела в дополнительное время и победила – 3:1.

Авторы голов в матче в Эйндховене у ПСВ: Иван Перишич (53-я минута), Исмаэль Сайбари (74), Райан Фламинго (98). Единственный гол в составе "Ювентуса" провел Тимоти Веа (63).

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 21 февраля.