Поиск

ПСВ выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландский ПСВ завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в стыковых матчах по сумме двух встреч обойдя итальянский "Ювентус".

Состоявшийся неделю назад в Турине первый матч противостояния завершился победой "Ювентуса" - 2:1. С аналогичным счетом, но в пользу ПСВ завершилось основное время ответной встречи. Решающий гол нидерландская команда провела в дополнительное время и победила – 3:1.

Авторы голов в матче в Эйндховене у ПСВ: Иван Перишич (53-я минута), Исмаэль Сайбари (74), Райан Фламинго (98). Единственный гол в составе "Ювентуса" провел Тимоти Веа (63).

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 21 февраля.

Ювентус ПСВ футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала ЛЧ

Россиянка Мирра Андреева выиграла два матча на турнире в Дубае за день

Россиянка Мирра Андреева выиграла два матча на турнире в Дубае за день

Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе

Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Глава IBU пожелал возвращения российских и белорусских биатлонистов

"Монако" Головина выбыл из Лиги чемпионов

"Милан" покинул Лигу чемпионов

Джокович проиграл в первом круге турнира в Дохе

Медведев победил Хачанова в первом круге турнира в Дохе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });