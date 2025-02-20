Мирра Андреева вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева завоевала путевку в 1/2 финала турнира в Дубае.

В четвертьфинале соревнования 17-летняя россиянка одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши - 6:3, 6:3.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 14-е место, Швентек - вторая ракетка мира.

Соперница российской теннисистки по полуфиналу определится позднее.

Соревнование в Дубае относится к турнирам серии WTA 1000.