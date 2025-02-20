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"Сочи" выкупил у "Спартака" нападающего Мелешина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Павел Мелешин стал игроком "Сочи" на полноценной основе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Наш клуб согласовал условия перехода нападающего Павла Мелёшина в "Сочи", - говорится в сообщении.

Московский клуб полчеркнул, что за ним остается право приоритетного выкупа трансфера нападающего.

С начала сезона 20-летний Мелешин играл в "Сочи" на правах аренды. До этого он провел в "Спартаке" 40 матчей, забив четыре мяча.

Нападающий – воспитанник академии "Спартака".

футбол Спартак Сочи Павел Мелешин
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