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Футболист ЦСКА Зделар перешел в "Зенит"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар продолжит карьеру в "Зените", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и московский ЦСКА достигли договоренности о переходе полузащитника. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2025/26", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦСКА уточняет, что в настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС.

29-летний сербский спортсмен играл в ЦСКА с 2022 года, когда перешел из белградского "Партизана". В армейском клубе Зделар стал обладателем Кубка России (2022/23).

Зенит РПЛ РФС ЦСКА футбол
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