ПСЖ сыграет с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: IMAGO/PanoramiC/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" составили одну из пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка этой стадии турнира прошла в Ньоне в четверг.

Победитель по сумме двух встреч в четвертьфинале сыграет с победителем в паре "Брюгге" - "Астон Вилла".

Остальные пары 1/8 финала

(в одной строке указаны потенциальные соперники по четвертьфиналу)

"Реал" - "Атлетико", ПСВ – "Арсенал"

"Фейеноорд" - "Интер", "Бавария" - "Байер"

"Боруссия" - "Лилль", "Бенфика" - "Барселона"

Первые матчи 1/8 финала пройдут 4-5 марта, ответные – 1-12 марта.